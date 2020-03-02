شقيق المشتبه بإصابته بفايروس كورونا في المثنى يروي قصة أخيه ويطالب بكشف النتائج

2020/03/02 | 20:49 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

كشف "حازم" وهو شقيق المشتبه بإصابته بكورونا في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى قصة الاشتباه بإصابة شقيقه، وفيما اكد أن اخيه كان يعاني من مشاكل في المعدة التي دفعت الى ارتفاع حرارته، طالب دائرة الصحة بالإسراع بكشف النتائج.

وقال حازم، لـ"الغد برس"، ان" شقيقي طالب في كلية الهندسة بحامعة بغداد المرحلة الثانية عاد من العاصمة بعد اعلان العطلة لمدة 10 ايام من خلية الازمة لكورونا".

واضاف، انه" بعد يوماً من عودته شعر بالم في المعدة طرحته أرضا مما دفع بنا بالتوجه به الى طوارئ مستشفى الرميثة العام وتلقى عدد من العلاجات حتى ارتفعت درجة حرارته الى مستوى الأربعين".

وبين، حازم،" انني كنت امزح مع الطيب الخفر وقلت له اتوقع ان شقيقي مصاب بكورونا"، مؤكداً أن" الامر اخذ بالجد من قبل الكادر الطبي وحدث ما حدث من إجراءات وذعر كبير من قبل المرضى والمراجعين".

وتابع، ان" المستشفى لم يكن بحالة استعداد لتلقي هكذا حالة الامر الذي احدث مشاكل بين الكوادر الطبية ودائرة الصحة حتى تم نقل شقيقي إلى وحدة الأمراض الانتقالية".

وطالب حازم بـ"الإسراع بكشف النتائج كون شقيقه لازال معزول في مستشفى الرميثة ودخل يومه الرابع".

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