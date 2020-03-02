الكهرباء تسعى لتقليص ساعات القطع المبرمج للطاقة

2020/03/02 | 20:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الناطق باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى العبادي، اليوم الاثنين، نية الوزارة تقليص ساعات القطع المبرمج للكهرباء وزيادة معدلات الإنتاج حتى تصل إلى 22.5 ميكا واط سنويا.وقال العبادي في تصريج صحفي، تابعته "كلكامش برس" إن "الوزارة لديها عدة خطط بناءة تتمحور حول زيادة معدلات الطاقة الكهربائية عن طريق إنجاز عدد من المشاريع الكهربائية العملاقة، في ما يخص بناء المحطات وتنوع مصادر الطاقة، لما لها من دور كبير في فكّ اختناقات شبكات الخطوط الناقلة للطاقة".وأضاف أن "مشاريع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق تحتاج إلى جملة من الأمور تساهم في نجاحها، منها إطلاق الموازنة وتوفير المبالغ لإدارة زخم العمل".وأكد المتحدث ان "نية الوزارة في مواكبة العرض والطلب حتى يصل إنتاجها إلى أكثر من 22 الف ميكا واط، بشرط تعاضد الجهود كافة، لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطن العراقي".

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