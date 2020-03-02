شهود عيان: الإجراءات الوقائية من كورونا في المنافذ الحدودية هي

2020/03/02 | 20:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مواطنون وإعلاميون وعاملون في المنافذ الحدودية البرية، اليوم الاثنين، عن غياب تام للرقابة الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، مؤكدين أن الإجراء الوقائي الوحيد الذي تتخذه السلطات في المنافذ هو "السؤال".وقال مواطنون عادوا مؤخراً من إيران، التقى بهم مراسل "كلكامش برس"، إن "السلطات في المنافذ الحدودية مع إيران تكتفي بسؤالنا إن كنا مصابين بفيروس كورونا، أو الإنفلونزا، وفي حال راودتهم الشكوك بأحد المسافرين فكل ما يقومون به هو طلب رقم هاتفه واسمه الكامل وعنوان سكنه".وأضافوا "بعد أن يحصلون على بيانات الشخص المشكوك بأنه مصاب بالفيروس أو بالإنفلونزا أو الحمى، لا يقومون بحجره صحياً بل فقط يكتفون بإبلاغه أن عليه مراجعة أقرب مستشفى أو مركز صحي من سكنه".فيما أكد عاملون في المنافذ الحدودية أن "البضائع القادمة من إيران لا تخضع للفحص الطبي الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، بل فقط الفحوصات الروتينية المعتادة كالتأكد من صلاحية المنتج للاستهلاك البشري، أو مطابقته للمواصفات المعتمدة في العراق، أو أن دخوله قانوني أو مخالف للقانون".وهو ما أيده زملاء إعلاميون وصحفيون يعلمون في مؤسسات إعلامية مقارها في العراق، حيث أكدوا أنهم أثناء عودتهم إلى العراق من إيران لم يشاهدوا إجراءات وقائية "حقيقية" تحد من انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.وقال الزملاء الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم خشية فصلهم أو تعرضهم للمساءلة من إدارات القنوات التي يعملون فيها، في أحاديثهم لـ"كلكامش برس"، إنه "منذ إعلان السلطات الإيرانية ظهور فيروس كورونا فيها، لم تشهد المنافذ الحدودية أي إجراءات وقائية حقيقية".وأضافوا "لغاية تشكيل خلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا لم يكن هناك أي إجراء صحي، وبعد تشكيل الخلية لم يتغير شيء".وأكدوا "خلو المنافذ الحدودية من أجهزة الفحص الطبية، فضلاً عن عدم وجود أماكن مخصصة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، أو المشكوك بإصابتهم، وبالتالي حتى في حال وجود أجهزة الفحص فهي غير مجدية، والأهم هو أماكن الحجر الصحي".أحد الصحفيين في قناة فضائية لديها أيضاً وكالة إخبارية في نفس مقر القناة، كشف لـ"كلكامش برس"، أن "أحد العاملين في القناة عاد الأسبوع الماضي من إيران، وكنا نتجنب الاقتراب منه، وأثار الأمر قلقنا مما حدا بإدارة القناة على ما يبدو إبلاغ الجهات الصحية بالأمر".وأضاف "بحضر فريق طبي لتعقيم مقر القناة والوكالة وفحص العاملين فيها، وكذلك الشخص القادم من إيران"، لافتاً إلى أنه "ما أثار استغرابنا هو كيف دخل زميلنا هذا عبر الحدود دون خضوعه للفحص الطبي".ونبه الزميل الصحفي إلى أنه "في حال كان قد خضع للفحص فمن المفترض أن وزارة الصحة لديها علم بالأمر وعند اتصال إدارة القناة بها تطمئن الإدارة بأن الشخص خضع للفحص ولا خوف عليه، وهذا يدل على غياب التنسيق بين المنافذ الحدودية والجهات المعنية بهذا الأمر".ووفقاً لبيانات وزارة الصحة فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم محافظات العراق، لغاية مساء اليوم، 26 إصابة مؤكدة بالفيروس.

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