ارتفاع حصة العراق من الاصابات الى 26 وتكتم على العدوى بـ”كورونا” داخل البلاد

2020/03/02 | 20:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل خمس حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاث منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف.وقال بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “تمت متابعة الحالات المشتبه بها من قبل ملاكات الوزارة، وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة وبعد إتمام الفحوصات تبيّن انها […]

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