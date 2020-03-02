قوات وعد الله تنفي استهداف السفارة الأميركية في بغداد

2020/03/02 | 20:55 - المصدر: قناة التغيير

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نفت قيادة قوات وعد الله، استهداف السفارة الاميركية في بغداد، عادة هذه الانباء دعاية لجهات تغطي على نشاطها العسكري

وقالت قيادة قوات وعد الله في بيان انها تنفي مسؤوليتها عن اي عمل عسكري خارج إطار العمل الرسمي والمناط بِها كجهة عسكرية مرتبطة بأجهزة الدولة وتحظى بغطاء قانوني، مؤكدة على حق الرد ضد الوكالات الاعلامية التي تتداول اخبارا كاذبة وضد كل من يستغل تسمية تشكيلتها.

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