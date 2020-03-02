تعرف على السبب.. طالباني يمتنع عن مصافحة السفيرة الاسترالية في العراق

2020/03/02 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، مع السفيرة الاسترالية لدى بغداد، وامتنع طالباني عن مصافحتها خلال اللقاء.وكتب طالباني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته شفق نيوز، انه ليس من الاشخاص غير المستعدين لمصافحة النساء بسبب الاعتقادات الدينية، مستدركا انه كان متوافقا في الرأي مع السفيرة الاسترالية في العراق في هذا الخيار الذي يمنع انتشار فيروس كورونا.وكثفت حكومة اقليم كوردستان اجراءاتها لمواجهة فيروس كوفيد 19 الذي يطلق عليه عالميا اسم كورونا وتريد منع انتشاره في الاقليم في ظل هذه الاوضاع.

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