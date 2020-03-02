ثلاث دول اوروبية تقدم 5 مليون يورو لايران لمكافحة كورونا

2020/03/02 | 20:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك اليوم تقديم دعم مالي بـ5 ملايين يورو لإيران لمكافحة فيروس كورونا عبر منظمة الصحة العالمية ووكالات أممية أخرى.كما أكدت الدول الثلاث أنها أرسلت اليوم الاثنين، شحنة مساعدات طبية إلى إيران، تضم المعدات الاختبارية وملابس الوقاية.من جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المساعدات الأوروبية وصلت إلى طهران قادمة من دبي، وشكر السلطات الإماراتية على دعمها لهذه المهمة الإنسانية.وحسب الإحصائية الأخيرة، بلغ عدد المصابين بكورونا في إيران 1501، مقابل 987 مصاب أمس الأحد، حيث أودى الفيروس حتى الآن بحياة 66 مصابا في إيران، فيما تعافى قرابة 291.

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