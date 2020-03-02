خبير: بقاء عبد المهدي في المنصب خرقٌ للدستور.. لا نص قانوني للـ ’’الغياب الطوعي’’

2020/03/02 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى الخبير القانوني، علي التميمي، الإثنين (02 آذار، 2020) ان بقاء رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل ع...





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