قائممقامها لـ”العهد نيوز”: سنجار مؤمنة بالكامل بفضل الحشد الشعبي والقوات الامنية

2020/03/02 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن قائمقام قضاء سنجار فهد عمر، اليوم الاثنين، بان الاوضاع الامنية في قضاء سنجار والمناطق التابعة لها مستتب بالكامل بخلاف ما يروج له البعض .وقال فهد عمر في حديث لـ”العهد نيوز”، بان الاوضاع الامنية في قضاء سنجار والمجمعات والقرى التابعة له مأمن بالكامل بفضل التنسيق المشترك بين قوات الحشد الشعبي والحشد […]

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