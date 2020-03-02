نائب عن الصادقون تعلق على رسالة عبد المهدي الاخيرة وتحدد مواصفات البديل

2020/03/02 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة عدت النائب عن كتلة صادقون البرلمانية اكتفاء الحسناوي، اليوم الاثنين، الرسالة التي بعثها رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي الى رئيسي الجمهورية والبرلمان بالجيدة.وقالت الحسناوي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، ان “ما تحدث عبد المهدي به اليوم في رسالته بشأن موعد الانتخابات المبكرة وغيرها كان جيدا”.وشددت “على ضرورة […]

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