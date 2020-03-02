سعيد الوجاني - كيف يفكر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

2020/03/02 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني تناقل الموقع الإلكتروني الموريتاني " أنوف " خبرا عن لقاء جمع الرئيس الموريتاني ، بالأمين العام لاتحاد المغربي العربي السيد الطيب بكوش ، وأجمع الطرفان على ضرورة التعجيل بعقد لقاء مغاربي لاتحاد ( المغرب العربي ) ، مع التأكيد على إيجاد آلية مرنة لجعل اجتماعات اتحاد ( المغرب العربي ) بشكل منتظم ، كما شددا على أهمية ان تمر رئاسة الاتحاد بين الدول الأعضاء ، بسهولة حتى لا تتعطل اجتماعاته ، او يسود انطباع......

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