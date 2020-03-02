العراق: مراسل العالم يكشف آخر المستجدات بشان اختيار رئيس الوزراء

2020/03/02 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مراسل قناة العالم في العراق نويد بهروز في حوار مباشر مع القناة، ما هدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اذا لم تتفق الكتل السياسية على اختي...

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