العراق يعلن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/02 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، مشيرة الى أن ثلاث حالات في بغداد وواحدة في النجف واخرى في مي...

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