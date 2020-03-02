اصابة جديدة بكورونا في السليمانية والصحة تؤكد: اوضاع المصابين مستقرة

2020/03/02 | 21:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة كوردستان سامان برزنجي

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