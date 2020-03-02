بالوثيقة.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء بشأن الموظفين المتقاعدين

2020/03/02 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الامانة العامة مجلس الوزراء، تعليمات جديدة لترويج معاملة التقاعد لموظفي الدولة وفق تعليمات قانون التقاعد الموحد.وقالت الوثيقة ان التعليمات هي “تجنباً لتعدد الطبيقات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة”.

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