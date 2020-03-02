مدير صحة الكرخ من مستشفى عزل كورونا بلا كمامات او وقاية: أطمئنوا “الوضع مسيطر عليه” (فيديو)

2020/03/02 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ظهر مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي، اليوم الاثنين، في مقطع فيديو من داخل اروقة مستشفى الكرخ الذي تم فيه اكتشاف وعزل اربعة حالات مؤكدة مصابة بفايرس كورونا المستجد والمعروفة بـ “COVID-19”.يقول علي خلال الفيديو ان الاوضاع مطمئنة “ومسيطر عليها”.

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