دولتين عربيتين تعلنان دخول فايروس كورونا إلى بلدانهم

2020/03/02 | 21:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {متابعة _أين} أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.قالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.وأشارت إلى أنها تطمئن الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

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