القوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب من افغانستان

2020/03/02 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الاثنين، أنه “منح الضوء الأخضر لكبير قادة القوات الأميركية في أفغانستان للبدء في سحب أولي للقوات من هناك”.وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون”، الإثنين، قال إسبر إنه ليس متأكدا مما إذا كان الانسحاب بدأ، ولكنه قال إنه يتطلب أن يبدأ في غضون 10 أيام من […]

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