2020/03/02 | 21:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحة ذي قار ترسل عينات 5 أشخاص مشتبه باصابتهم بفيروس كوروناا

اخبار مباشرة

صحة ذي قار ترسل عينات 5 أشخاص مشتبه باصابتهم بفيروس كوروناا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار ترسل عينات 5 أشخاص مشتبه باصابتهم بفيروس كوروناا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار ترسل عينات 5 أشخاص مشتبه باصابتهم بفيروس كوروناا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).