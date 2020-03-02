تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/03/02 | 21:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في محاقظة السليمانية.وذكرت الوزارة في تصريح تابعته "كلكامش برس"، انه "تم تسجيل إصابة شخص بفيروس كورونا، وهو من نفس العائلة العائدة من إيران التي تأكدت إصابتها أمس الاحد بالفيروس".وسجلت مدينة السليمانية يوم أمس اربع اصابات مؤكدة بفيروس كورونا.وأكدت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الاثنين، تشخيص خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد وميسان والنجف.ومع هذه الإصابات الخمس في المحافظات والواحدة في السليمانية إقيلم كوردستان يرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين بالفيروس في عموم العراق إلى 27 إصابة بكورونا.

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