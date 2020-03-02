الغبان: الاتجاه الحالي يذهب الى اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خارج العملية السياسية

2020/03/02 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيس كتلة بدر النيابية محمد الغبان، اليوم الاثنين، وجود توجّه لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة من خارج العملية السياسية.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الغبان قوله: ان “لاتجاه الحالي يذهب إلى اختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعد اعتذار محمد توفيق علاوي من خارج الطبقة السياسية”، […]

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