2020/03/02 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك، اليوم الاثنين، تقديم دعم مالي بـ5 ملايين يورو لإيران لمكافحة فيروس كورونا عبر منظمة الصحة العالمية ووكالات أممية أخرى.كما أكدت الدول الثلاث أنها أرسلت اليوم الاثنين، شحنة مساعدات طبية إلى إيران، تضم المعدات الاختبارية وملابس الوقاية.من جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول اوروبية تمنح ايران 5 ملايين يورو لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول اوروبية تمنح ايران 5 ملايين يورو لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).