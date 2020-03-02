الحشد يعلق بشأن استهداف المنطقة الخضراء: هذا دور قوات “وعد الله”

2020/03/02 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، قيام قوات “وعد الله” التابعة لها باستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد.وذكر بيان للهيئة اطلعت عليه “يس عراق”، انها ملتزمة بالمهام والواجبات المناطة بها في جميع قواطع المسؤولية والعمل “وفق السياقات العسكرية والأمنية السارية والمتبعة وان ما يتم ترويجه بخلاف ذلك ما هو الا أنباء مغلوطة […]

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