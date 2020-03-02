كوردستان تعلن تشخيص حالة خامسة بكورونا

2020/03/02 | 21:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تسجيل حالة اصابة خامسة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.وقال سامان برزنجي في حديث للصحفيين "مع هذه الاصابة ترتفع الحالات المشخصة بالفيروس بـ5 حالات".واكد الوزير اجراء فحوصات لـ89 حالة مشتبهه باصابتها بالفيروس، بينما الحالات المشخصة الخمس تتلقى العلاج وحالتها مستقرة.

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