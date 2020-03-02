عضو بالصحة النيابية: عشرات المسافرين يخرجون من مطار بغداد دون التحقق من عدم اصابتهم بكورونا

2020/03/02 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب جواد الموسوي، الاثنين (2 اذار 2020)، إن الاجهزة المستخدمة لفحص المسافرين في مطار بغداد الدولي للوقاية من فايروس كورونا لا تعمل بشكل صحيح.

وقال الموسوي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة دجلة الفضائية، إن "عشرات المسافرين يعبرون بمطار بغداد دون أي فحص بسبب الأجهزة المستخدمة غير الفعالة في التعامل مع خطر الإصابة بكورونا".

وأضاف متحدثا عن جولة تفتيشية قام بها يوم الجمعة الماضي، أن "هناك مسافرا درجة حراراته 39 مئوية وأجهزة المطار سجلته 36"، فيما كشف عن "تقديم طلب لتشكيل لجنة نيابية تحقيقية مع خلية الازمة الحكومية حول الإجراءات الضعيفة المتبعة للتعامل مع كورونا".

وأشار الموسوي الى أنه "يجب فحص جميع الوافدين للعراق وليس الاقتصار على القادمين من دول معينة"، مبينا أن "هناك مخاطبات لمدير مطار بغداد الدولي بشأن الاجهزة وقراءاتها غير الصحيحة وغير المضبوطة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية اعلنت، اليوم الاثنين، الاتفاق مع الصين على استقبال فريق طبي لدعم جهود الوقاية من فيورس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، قوله إن "العراق اتفق مع الصين على استقبال فريق طبي لدعم جهود البلاد في مجال الوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف الصحاف، أن "الحكومة الصينيّة قدمت إلى العراق مُستلزمات الفحص المختبريّ لفيروس كورونا تتمثل بتوفير (1000) شريط للفحص الطبي للفيروس ونصف مليون كمامة".

وتقدم السفير الصيني لدى العراق، تشانغ تاو، في وقت سابق من اليوم الاثنين (02 آذار 2020)، بالشكر إلى العراق حكومة وشعبا لمساندة بلاده في مواجهة كورونا.

وقال السفارة الصينية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السفير الصيني لدى العراق، تشانغ تاو، زار اليوم الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى لتبادل وجهات النظر حول التعاون في مكافحة فيروس كورونا الجديد".

واضاف السفير الصيني بحسب البيان، أنه "بعد ظهور فيروس كورونا الجديد في الصين، ظل العراق الصديق حكومة وشعبا تضامن مع الصين وقدم لنا المساعدات المادية والمعنوية الثمينة، فتشكر الصين من صميم قلبها على هذا الدعم".

وتابع أنه "الحكومة الصينية قررت التبرع للحكومة العراقية بمجموعة من أجهزة تشخيص الفيروس (diagnostic kits) كميتها تتوفر لتشخيص ألف حالة الاصابة المشتبه بها"، لافتا إلى أن "الجانب الصيني يدرس حاليا بشكل إيجابي إمكانية التبرع بالمواد الطبية الأخرى وتقديم الدعم الفني للجانب العراقي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (2 آذار 2020)، عن حالتين جديدتين مؤكدتين مصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الرصافة ببغداد.

يُشار إلى أن الحصيلة النهائية للحالات المصابة بفيروس "كورونا"، والتي أكدتها وزارة الصحة، ارتفعت إلى 21 شخصاً، بينهم إيراني يدرس في النجف، والحالات الأخرى لعراقيين عادوا من إيران مؤخراً.

بغداد اليوم - متابعة

كشفت رئيس كتلة بدر النيابية محمد الغبان، الاثنين (2 اذار 2020)، عن وجود توجّه لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة، من خارج العملية السياسية.

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، اليوم الاحد 1 اذار 2020، انه القوى السياسية الشيعية لا تخشى من خسارة منصب رئاسة الوزراء وذهابه لغيرهم بعد اعتذار محمد توفيق علاوي من تشكيل الحكومة.

وقال الركابي، لـ(بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

رأى الخبير القانوني، علي التميمي، الإثنين (02 آذار، 2020) ان بقاء رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في المنصب طوال الفترة الماضية، هو خرق للدستور فيما علق على اعلانه ’’الغياب الطوعي’’ عن المنصب.

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