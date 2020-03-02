الملكي يحدد موعد عودة هازارد إلى الملاعب

2020/03/02 | 22:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر ريال مدريد رفقة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، اليوم الاثنين، أن “الطريقة الأمثل لعلاج إصابة اللاعب الحالية هي الخضوع لعملية جراحية”.جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة “أوندا سيرو” والتي أكدت أن اللاعب سيخضع للعملية في ولاية دالاس ب‍الولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعات.وأوضحت الصحيفة أن “العملية ستكون يوم الخميس المقبل وأن اللاعب سيعود للمشاركة […]

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