إيقاف الجلسات والندوات الجانبية بالأمم المتحدة بسبب فيروس كورونا

2020/03/02 | 22:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالات اعلامية، مساء اليوم الإثنين، في نبأ عاجل لها، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في ايقاف الجلسات والندوات الجانبية بالأمم المتحدة في الدورة 43.وأعلنت مفوضة شؤون الصحة والسلامة الغذائية بالمفوضية الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، تسجيل 2100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و38 حالة وفاة في 18 بلدا عضوا في المفوضية.كما أعلنت […]

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