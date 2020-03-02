مليوصة ………………. والمخرج بعيد!

2020/03/02 | 22:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامان نوح صحفي وكاتب متخصص في شؤون اقليم كردستان – علاوي يقول هؤلاء الفاسدون لا يهمهم أي شيء ..حتى لو دمروا البلاد بكاملها لن يتنازلوا عن مغانمهم باسم الاستحقاق الانتخابي او باسم حقوق المكون او الوطن او الأمة.– عبدالمهدي أيضا لم يعد يريدها.وهو غاسل ايده من الطبقة كلها التي أتت به.ويعلن […]

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