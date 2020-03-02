فصيل مسلح يلمّح إلى “إحراق العراق”: دعونا نجدد لعبدالمهدي..

2020/03/02 | 22:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح فصيل كتائب حزب الله، الاثنين، بـ “احراق العراق” بعد فشل محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة فيما اقترح الفصيل التجديد لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.وقال النطاق العسكري باسم كتائب […]

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