البارزاني يخضع للفحص الطبي بمطار أربيل اثناء عودته من الاردن

2020/03/02 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وسائل الاعلام في إقليم كردستان، صورا لرئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، وهو يخضع للفحص الخاص بالكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.

وتظهر الصور التي تداولتها وسائل الاعلام، البارزاني اثناء اجراء الفحص الطبي، من قبل الفرق الصحية في مطار أربيل، بعد عودته من زيارة قام بها للمملكة الأردنية الهاشمية.

ومن الجدير بالذكر، ان سلطات الإقليم فرضت إجراءات مشددة وأصدرت تعليمات تتعلق بوقف الرحلات لبرية والجوية الى ايران، وتقنين حركة المسافرين بين المحافظات، وتعطيل الدوام بالمؤسسات التعليمية، وتقليصه بالدوائر الحكومية، كجزء من التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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