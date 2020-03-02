الرئيس صالح يبحث مع زعماء الأحزاب والأطراف السياسية مسار الأزمة وجهود تشكيل الحكومة

2020/03/02 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع عدد من زعماء الأحزاب والكتل والأطراف المشاركة بالعملية السياسية، ملف الازمة الراهنة، وجهود تشكيل الحكومة المقبلة.

وشدد صالح خلال استقباله على حدة، كلا من رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي، شدد على ضرورة الإسراع بالتوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية، بغية تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، مؤكدا اهمية الالتزام بالفترة الدستورية المحددة، لتشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق.

ولفت الرئيس صالح، الى أن الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة، لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم، فيما اتفق الجميع خلال اللقاءات على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية، لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة، واستحقاقات المرحلة المقبلة، وانجاز متطلبات الإصلاح في البلاد.

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