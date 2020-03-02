صحة الرصافة: تسجيل4 إصابات لمواطنين عائدين من إيران

2020/03/02 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة صحة الرصافة بالعاصمة بغداد، عن تسجيل أربع إصابات بفايروس كورونا ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لها.

وأوضحت الدائرة في بيان، ان الحالات المسجلة هي لرجلين واثنتين من النساء، من ساكني مناطق مدينة الصدر، والحبيبية والكرادة، وظهرت عليهم اعراض الإصابة بعد عودتهم من إيران، مبينة ان الحالات الأربع تتمتع بحالة صحية جيدة، وترقد في مستشفى ابن الخطيب، لتلقي العلاج اللازم، ومنع تفشي الفايروس.

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