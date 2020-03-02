2020/03/02 | 22:08 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرطة المثنى: اعتقال 4 متهمين بالقتل بوقت قياسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 22:08.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة المثنى: اعتقال 4 متهمين بالقتل بوقت قياسي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة المثنى: اعتقال 4 متهمين بالقتل بوقت قياسي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة المثنى: اعتقال 4 متهمين بالقتل بوقت قياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).