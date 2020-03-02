2020/03/02 | 22:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناشدة مواطن بصري لغرض علاجه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناشدة مواطن بصري لغرض علاجه) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناشدة مواطن بصري لغرض علاجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).