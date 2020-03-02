الصناعة تجهّز عقودا لمنتجات كهربائية بكلفة 10 مليارات دينار

2020/03/02 | 22:08 - المصدر: الصباح

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الناصرية / حازم محمد حبيب

تخططُ شركةُ اور احد تشكيلات وزارةِ الصناعة لإنشاء معملين لإنتاج القابلو المتوسط وسباكة الالمنيوم، بينما تنفذ عقود تجهيز بكلفة 10 مليارات دينار مع وزارتي النفط والكهرباء.

وقال مدير الشركة حيدر سهر في تصريح خص به “الصباح”: ان الشركة اكملت تجهيز 220 كليومترا من الاسلاك الهوائية المعلقة بمختلف القياسات والاحجام ضمن العقد المبرم مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط بكلفة مليارين و200 مليون دينار ضمن المدة المحددة في

العقد.

وبين ان الشركة مستمرة بتجهيز عقود متراكمة كثيرة مع وزارتي النفط و الكهرباء من القابلوات والاسلاك الهوائية وبقياسات مختلفة بكلفة زادت عن 10 مليارات دينار، تعمل الشركة على تنفيذ وتجهيز تلك العقود ضمن الجداول الزمنية المحددة لتعويض توقف عمل الشركة خلال الاشهر الثلاثة

الماضية.

واشار سهر الى ان معامل الشركة تعمل حاليا بكامل طاقتها الانتاجية، فضلا عن زيادة ساعات العمل لتشمل ساعات اضافية ليلية للاسراع بتجهيز تلك العقود، لافتا الى ان وزارة الصناعة والمعادن وافقت على طلب الشركة بتخصيص مبلغ 45 مليار دينار لانشاء مصنع قابلو متوسط و25 مليار دينار لانشاء مصنع معمل متكامل لسباكة الالمنيوم، منوها بان وزارة الصناعة قامت برفع تلك الطلبات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لمخاطبة وزارة المالية لاطلاق التمويل.

ونبه الى ضرورة ايلاء اهتمام كبير من قبل الحكومة لتطوير عمل الشركة وزيادة انتاجها الذي يضاهي المنتج المستورد وتفعيل قرارات دعم المنتج المحلي في اطار دعم الصناعة

الوطنية.

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