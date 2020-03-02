التربية تعلن ضوابط تقديم موظفيها للدراسات العليا

2020/03/02 | 22:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اعلنتْ وزارةُ التربيةِ ضوابطَ التقديمِ للدراساتِ العليا داخلَ البلاد (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) للعام الدراسي 2020-2021.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي: ان الشروط تتضمن ان لا يقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير او ما يعادلها عن (65) بالمئة ويستثنى من ذلك الربع الاول بالنسبة للاختصاصات الطبية والهندسية، وان لايزيد عمره عن 45 سنة ويسمح لمواليد 20/4/1975 فما فوق بالتقديم، اما المتقدم لدراسة الدكتوراه فيجب ان لايقل معدله عن (70) بالمئة وان لايزيد عمره عن 50 سنة ويسمح لمواليد 20/4/1970 فما فوق بالتقديم، على ان يستثنى المتقدم لدراسة الدبلوم العالي من شرطي العمر

والمعدل.

واضاف البيان ان الشروط تتضمن ايضا للمتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير من الموظفين ان تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لا تقل عن سنتين من تاريخ حصوله على اخر شهادة، فيما يشترط المتقدم لدراسة الدكتوراه ان تكون لديه خدمة فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على اخر شهادة من احتساب هذه الخدمة، ويحق للمتقدمين لدراسة الدكتوراه من الموظفين من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية وممن منحوا شهادة الماجستير ضمن المدة المحددة من دون تمديد وحصلوا على تقدير لا يقل عن جيد جداً التقديم للدراسات العليا باعتماد تاريخ انتهاء الدراسة ، ويكون التقديم للدراسات العليا للجامعات كافة الكترونياً {online} ومن خلال الموقع الالكتروني {adm.rdd.edu.iq}، وذلك اعتبارا من 20 /4/ 2020 ولغاية 3/ 6/ 2020.

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