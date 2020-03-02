الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار رئيس وزراء جديد

2020/03/02 | 22:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة الجمهورية في العراق، الاثنين، عن بدء الرئيس برهم صالح مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد....

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