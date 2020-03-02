نشات نصر سلامه - طلاق الاقباط مشكلة دولة وليست مشكلة كنيسة

2020/03/02 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نشات_نصر_سلامه يعتبر اقباط مصر اقل حظا من كل الطوائف المسيحية فى جميع انحاء العالم ...لماذا ؟؟ لان معظم دول العالم علمانية القوانين بما فيها قوانين الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وورث ولكن فى نفس الوقت تترك المواطن بحريته ليمارس طقوس دينه فى هذه الحالات مثلما يعتقد , فمثلا اذا تزوج اثنان فيجب ان يتم ذلك بمكتب البلدية بالمحافظة ويتم تسجيل كل البيانات للزوج والزوجة مع الشهود ...وتكون هذه هى الوثيقة القانونية امام......

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