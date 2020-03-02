المثنى :القاء القبض على متهمين بجريمة قتل خلال خمسة عشر دقيقة

2020/03/02 | 22:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخبر مركز شرطة الحي الجمهوري التابع إلى مديرية شرطة قضاء السماوة بحادث قتل المجني عليه ( حسن عبيد داود ) في حادث شجار في أحد أحياء السكنية في مدينة السماوة […]

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