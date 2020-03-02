خريطة كورونا تتمدد: السعودية وروسيا والبرتغال تسجل أولى إصاباتها

2020/03/02 | 22:17 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 آلاف هو عدد الوفيات الذي حصده فيروس كورونا المنتشر في العالم مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بشكل يومي وانعكاس تفشيه على مختلف القطاعات، سياسياً واقتصادياً وحتى اجتماعياً إذ بات مصدر هلع في النفوس.الكويت، العراق، مصر ولبنان والجزائر من بين الدول العربية التي يرتفع فيها عدد الإصابات، كما كشفت السعودية والأردن وتونس عن أولى الإصابات.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج فيروس كورونا خلال 6 أسابيع.



وأن المسافرين من دول تعاني من تفشي الفيروس سيخضعون للفحوص قبل ركوبهم الطائرة وبعد وصولهم، في وقت سجّلت الولايات المتحدة حالتي وفاة.

وعالمياً سجّلت إيطاليا، أكبر بؤرة لانتشار كورونا في أوروبا، نحو 500 إصابة إضافية خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الأحد، فيما دخلت روسيا والبرتغال إلى خريطة الدول المصابة وكشفت فرنسا عن حالتي وفاة اليوم الاثنين.

حكومة كازاخستان من جانبها، قالت إنها ستمنع دخول المواطنين الإيرانيين اعتباراً من الخامس من مارس (آذار) وقال المسؤولون في اجتماع للحكومة إن البلد الواقع وسط آسيا سيعلق إصدار تصاريح عمل لمواطني البلدان التي تضررت من الفيروس.

أما الإصابة التي ظهرت في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، فأثارت مخاوف من احتمال انتشار الفيروس بوتيرة سريعة في مدينة لاغوس التي يسكنها 20 مليون نسمة كما أنها أكبر مدن البلاد التي يبلغ عدد سكانها زهاء 200 مليون نسمة.

وحض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإسرائيليين الاثنين على التوجه إلى مراكز الاقتراع على الرغم من المخاوف المتزايدة من تفشي كورونا.ودعت منظمة الصحة العالمية الأحد من جانبها، الدول على استكمال استعداداتها لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا والحرص على وجود مخزون كاف لديها من أجهزة المساعدة على التنفس.تابعوا تفاصيل انتشار فيروس كورونا في العالم مباشرة

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