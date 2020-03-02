2020/03/02 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاوره علي الحاج الشهادة والشعر ..كثيرا ما اقترن الشعر بالشهادة وغالبا ماكان الوسط الناقل لها وفنان لوحتها الزاهية على جدار الزمن ولم يتغير هذا الواجب رغم تعاقب الازمنة وتبدلها وربما تكون الخنساء الشاعرة هي ابعد المثابات المنظورة في الشعر والمراثي لمن يقتلون في المعارك من الشجعان ومن منا لايذكر قولها في اخيها صخر : […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هناك مشاهد في الروح لا يراها إلا المختارين لتلك النهاية.. حوار شيق مع شاعر المقاومة جواد الحمراني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هناك مشاهد في الروح لا يراها إلا المختارين لتلك النهاية.. حوار شيق مع شاعر المقاومة جواد الحمراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).