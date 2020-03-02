صحة ذي قار ترسل عينات 5 أشخاص مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا

2020/03/02 | 22:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بان صحة ذي قار ارسلت عينات 5 أشخاص مشتبه باصابتهم بفايروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "صحة ذي قار ارسلت عينات 5 أشخاص مشتبه باصابتهم بفايروس كورونا".

واوضح ان "نتائج الفحص الخاصة بالمشتبه بهم تظهر يوم غد الثلاثاء"، لافتا الى "هناك شخصين من بين الخمسة المشتبه بهم وضعهم غير مستقر وتوجد احتمالية كبيرة باصابتهم بمرض فايروس كورونا، وجميعهم من ايران".

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