اختطاف ناشطة بعد انتقادها مواقف الصدر من الاحتجاجات

2020/03/02 | 22:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف افاد ناشطون عبر مواقع التواصل ، باختطاف الناشطة رنا الصميدعي ، في منطقة الحنانة بمحافظة النجف اليوم ،بعد الاعتداء عليها بالضرب من قبل ملثمين يستقلون سيارة بيك اب ، امام المارة.وكانت الصميدعي ظهرت بمقاطع فيديو عدة وهي تنتقد فيه مواقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من الاحتجاجات .

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