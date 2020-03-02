2020/03/02 | 22:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس كتلة بدر النيابية محمد الغبان، مساء اليوم الاثنين، عن وجود توجّه لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية من خارج العملية السياسية، مستدركاً بأنه من المرجح استمرار حكومة تصريف الاعمال وحل البرلمان لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر.وقال الغبان في تصريح تابعته "كلكامش برس"، ان هناك "توجه حاليا يذهب إلى اختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة من خارج الطبقة السياسية، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي، وحتى الان لم تعقد الكتل السياسية اجتماعاً بشأن المرشح البديل".وأضاف "هناك وجود خيار ثانِ وهو بقاء حكومة تصريف الأعمال على أن يحل البرلمان نفسه وتجرى الانتخابات المبكرة خلال 6 أشهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر النيابية: هناك توجه لاختيار رئيس للوزراء من خارج العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر النيابية: هناك توجه لاختيار رئيس للوزراء من خارج العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).