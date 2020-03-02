بالصور..رئيس الجمهورية يبدأ مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد.

2020/03/02 | 22:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين 2-3-2020 في بغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار الحكيم، ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي […]

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