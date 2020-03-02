التيار الصدري يدعو المتظاهرين لثورة حقيقية لتطويق البرلمان

2020/03/02 | 22:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الاثنين عن خطوتين لتقدم ’’الثوؤة الشعبية’’، بينها حل الشعب للبرلمان، عبر تطويقه بالتظاهرات، داعياً إلى قيام ثورة حقيقية لكبح “جشع” الأحزاب المتحاصصة وتجاهل […]

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