بالفيديو.. الاعتداء على مهاجرين سوريين وعراقيين في شوارع تركيا

2020/03/02 | 22:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتصاعد حدة التوترات في تركيا على خلفية فتح الحدود امام اللاجئين السوريين للعبور الى اليونان، أول دولة اوربية جارة.وبرزت في الايام الاخيرة حملة مناهضة لتواجد المهاجرين السوريين في تركيا، الا ان المتضررين من حملات الاعتداء كانوا عراقيين ايضاً بعد اشتباه المتطرفيين بهم، بحسب عراقيين يقيمون هناك.

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