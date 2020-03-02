لجنة دينية تبحث بكوردستان تعليق صلاة الجماعة وخطبة الجمعة

2020/03/02 | 22:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في اطار الاجراءات بشأن فيروس كورونا، تقوم اللجنة العليا للفتوى في اقليم كوردستان، ببحث اقامة صلاة الجمعة وخطبتها في جوامع الاقليم من عدمها.وافادت معلومات صحفية بان اللجنة العليا ستعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعات من اصدار عدد من القرارات بشأن صلاة الجمعة والجماعة وعدد من المسائل الاخرى.ومن المنتظر ان تقوم الجنة باتخاذ خطوات تصب في اطار اجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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