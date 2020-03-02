مدير صحة الكرخ يكشف عن جهة تهدد المستشفيات لمنعها من استقبال المصابين بكورونا

2020/03/02 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف مدير عام صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب الحجامي، الاثنين 2 اذار 2020، عن جهات مسؤولة ...





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