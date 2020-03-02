الفتح: لم يقدم اي حد اعتراض على شخصية علاوي عند تكليفه

2020/03/02 | 22:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الموسوي، اليوم الاثنين، انه “لم يعترض أحد على علاوي خلال تكليفه”.وقال الموسوي، في تصريح لـ”العهد”، انه “على الشعب والبرلمان محاسبة رئيس الجمهورية لتجاوز الدستور”، مضيفا، ان ه”من اوقعنا بهذه الاشكالية هو تجاوز رئيس الجمهورية للكتلة الأكبر”، مبينا، ان “برهم صالح اختلق “بدعة” وهي المرشح المرضي عنه”.واضاف، ان […]

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